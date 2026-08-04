Депутат Чепа: Киев наносит удары по России, но ему нечем закрыть дыры на фронте

Киев наносит удары по России, но ему нечем закрыть дыры на линии боевого соприкосновения. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, чьи слова приводит ТАСС.

Только за июль Украина потеряла около 850 квадратных километров, а также ряд стратегических объектов, в том числе Константиновку. При этом ответные действия России на удары по гражданским объектам привели к дефициту средств противовоздушной обороны (ПВО) на Украине.

«Я считаю, это очень правильные ответные шаги. Мы стремились в ходе оперативно-тактических действий минимизировать воздействие этих действий на гражданское население», — заключил парламентарий.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Ленте.ру», что за 40 дней операции против России Зеленскому так и не удалось добиться главных целей — переманить россиян на свою сторону и достичь успеха на фронте.