Анастасия Ивлеева подарила мужу лодку за 1,2 миллиона рублей

Блогерша Анастасия Ивлеева подарила мужу лодку Solar за 1,2 миллиона рублей

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева сделала мужу роскошный подарок. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость запечатлела супруга, предпринимателя Филиппа Бегака, в стоящей на земле лодке. Звезда отметила, что данное судно возлюбленному купила она. «Он счастливый, довольный. Шебуршится, перебирает. Ну все, потеряла я мужа. Ушел!» — пошутила Ивлеева.

Цена указанной лодки отечественного бренда Solar, рассчитанной на шесть человек, на официальном сайте составляет 1,23 миллиона рублей. Отмечается, что это маломерное судно длиной 4,7 метра с надувными бортами и водометным тоннелем для мелководья. Комплект оснащен японским двухтактным мотором Tohatsu мощностью 50 лошадиных сил и топливным баком на 65 литров и имеет грузоподъемность до 800 килограммов.

В июле Анастасия Ивлеева попарилась с мужем в бане на камеру.