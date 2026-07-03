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11:29, 3 июля 2026Ценности

Ивлеева попарилась с мужем в бане на камеру

Блогерша Анастасия Ивлеева попарилась с мужем Филиппом Бегаком в бане на камеру
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева попарилась с мужем, бизнесменом Филиппом Бегаком, в бане на камеру. Ролик она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость разместила видео, в котором запечатлела домашний досуг с супругом.

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Так, пара сначала окунулась в озеро, поплавала на сапах, а затем отправилась в баню. После этого Ивлеева снялась в чане. «Доброе деревенское утро», — подписала она.

Ранее в июле Ивлеева показала внешность без макияжа. Знаменитость снялась крупным планом с собранными в хвост волосами и джинсовой кепкой на голове.

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