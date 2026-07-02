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16:06, 2 июля 2026Ценности

Ивлеева показала внешность без макияжа

Блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала естественную внешность. Сторис были опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость снялась крупным планом с собранными в хвост волосами и джинсовой кепкой на голове. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя природное лицо, покрытое многочисленными веснушками.

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В ролике Ивлеева поблагодарила зрителей за поддержку рилсов на деревенскую тематику.

В июне Ивлеева в купальнике повалялась в грязи. Звезда разместила серию кадров, на которых снялась в черном слитном купальнике на тонких бретелях и с собранными в небрежную прическу волосами.

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