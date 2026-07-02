Блогерша Анастасия Ивлеева показала внешность без макияжа

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала естественную внешность. Сторис были опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

35-летняя знаменитость снялась крупным планом с собранными в хвост волосами и джинсовой кепкой на голове. При этом она отказалась от макияжа, демонстрируя природное лицо, покрытое многочисленными веснушками.

В ролике Ивлеева поблагодарила зрителей за поддержку рилсов на деревенскую тематику.

В июне Ивлеева в купальнике повалялась в грязи. Звезда разместила серию кадров, на которых снялась в черном слитном купальнике на тонких бретелях и с собранными в небрежную прическу волосами.