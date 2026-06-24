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22:21, 24 июня 2026Ценности

Ивлеева в купальнике повалялась в грязи

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @_agentgirl_

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева в откровенном образе повалялась в грязи. Кадры опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила серию кадров, на которых она снялась в черном слитном купальнике на тонких бретелях и с собранными в небрежную прическу волосами.

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При этом на одном из снимков звезда легла в ванну, наполненную грязью и расположенную на улице. Образ Ивлеевой завершили панама и солнцезащитные очки.

В мае Ивлеева снялась в бикини со словами «с лечебным этапом покончено». По словам Ивлеевой, фотографировал ее муж Филипп Бегак во время отдыха в Китае.

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