Ивлеева снялась в бикини со словами «с лечебным этапом покончено»

Блогерша Ивлеева впервые за три года опубликовала фото в бикини

Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева снялась в откровенном образе и высказалась о многолетнем хейте, который на нее обрушился после скандальной вечеринки. Сторис опубликованы на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитость разместила фото в розовом бикини с цветочным принтом. В описании к снимкам инфлюэнсер призналась, что впервые за три года решилась поделиться подобным контентом. По словам Ивлеевой, фотографировал ее муж Филипп Бегак во время отдыха в Китае.

«Прошла эпоха, пора прощаться. Говорим этому этапу "спасибо". Он был лечебным, важным, нужным, но с ним покончено», — подытожила телезвезда.

20 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» состоялась организованная Ивлеевой вечеринка под названием Almost naked («Почти голый»). Точный дресс-код мероприятия неизвестен, однако все гости пришли на праздник в оголяющих тело нарядах. После мероприятия на ведущую обрушился шквал хейта, из-за чего она пропала из медиаполя на несколько лет.