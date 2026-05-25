Названа оптимальная яркость экрана смартфона

Notebookcheck: Яркости 3000 нит может быть достаточно для экрана смартфона

Журналисты издания Notebookcheck рассказали, какая яркость дисплея смартфона является оптимальной. Заметка доступна на сайте медиа.

По словам авторов портала, показатель в 3000-3500 нит считается оптимальным для новых телефонов. При такой яркости дисплей будет хорошо видно на улице под прямыми солнечными лучами. Однако с экранами высокой яркости может быть проблема, если дисплеи не имеют или плохо работают с функцией автоматической регулировки.

Они привели пример, что новый недорогой аппарат Moto G87 имеет дисплей яркостью 3500 нит. Его хорошо видно на солнце, однако функция регулировки яркости в телефоне работает недостаточно хорошо. В этом случае экран становится ярким даже в темноте, что плохо влияет на зрение — пользоваться таким устройством некомфортно.

Отмечается, что повышенная яркость дисплея приводит к высокому расходу энергии, так как экран — основной энергопотребитель в смартфоне. Кроме того, устройства в таком случае заметно больше перегреваются. Журналисты подытожили, что функция авторегулировки является очень важной в современном телефоне.

В конце мая корпорация Honor анонсировала выпуск телефона, который имеет второй съемный экран. Дисплей девайса имеет круглую форму и держится на магните.