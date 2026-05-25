Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:44, 25 мая 2026Наука и техника

Названа оптимальная яркость экрана смартфона

Notebookcheck: Яркости 3000 нит может быть достаточно для экрана смартфона
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Zamrznuti tonovi / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания Notebookcheck рассказали, какая яркость дисплея смартфона является оптимальной. Заметка доступна на сайте медиа.

По словам авторов портала, показатель в 3000-3500 нит считается оптимальным для новых телефонов. При такой яркости дисплей будет хорошо видно на улице под прямыми солнечными лучами. Однако с экранами высокой яркости может быть проблема, если дисплеи не имеют или плохо работают с функцией автоматической регулировки.

Они привели пример, что новый недорогой аппарат Moto G87 имеет дисплей яркостью 3500 нит. Его хорошо видно на солнце, однако функция регулировки яркости в телефоне работает недостаточно хорошо. В этом случае экран становится ярким даже в темноте, что плохо влияет на зрение — пользоваться таким устройством некомфортно.

Отмечается, что повышенная яркость дисплея приводит к высокому расходу энергии, так как экран — основной энергопотребитель в смартфоне. Кроме того, устройства в таком случае заметно больше перегреваются. Журналисты подытожили, что функция авторегулировки является очень важной в современном телефоне.

В конце мая корпорация Honor анонсировала выпуск телефона, который имеет второй съемный экран. Дисплей девайса имеет круглую форму и держится на магните.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    «Искренне сожалею». Сын российского миллиардера, который пьяным устроил массовое ДТП, сделал заявление из рехаба

    Названы автомобильные предпочтения китайских покупателей

    ЦБ назвал основной платежный инструмент россиян

    Москвичам назвали срок начала купального сезона

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok