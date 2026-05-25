12:45, 25 мая 2026

Россияне перечислили страхи ипотеки

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Психологическим стоп-фактором в принятии решении о том, стоит ли брать ипотеку, становится факт, что некоторым россиянам придется платить ипотеку почти всю жизнь. Об этом «Газете.Ru» заявила экономист, инвестиционный советник из реестра Центробанка (ЦБ) Юлия Кузнецова.

По ее словам, одно дело — понимать, что ипотека на 20-30 лет, и совсем другое — услышать, что часть людей фактически будет платить ее до глубокой старости. Так она прокомментировала сообщения ЦБ о том, что российские банки чаще стали предоставлять ипотеку заемщикам, которые на момент плановой выплаты достигнут возраста 70-75 лет. На таких заемщиков приходилась примерно пятая часть кредитов, выданных во втором полугодии прошлого года.

Когда россиянин понимает, что ипотеку придется платить всю жизнь, она начинает восприниматься не как способ решить жилищный вопрос, а как обязательство, которое может ограничивать человека десятилетиями: в расходах, в выборе работы, в решении о детях, в возможности создавать накопления. Сильнее всего это влияет на заемщиков старшего возраста, потому что у них срок кредита напрямую заходит в пенсионный период. Осторожнее могут стать и покупатели без крупного первоначального взноса, поскольку кредит им придется выплачивать дольше. Молодые семьи также будут внимательнее относиться к подсчетам трат, нужных на ипотеку.

Во второй половине 2026 года осторожность россиян, скорее всего, усилится, считает специалист. Россияне будут сравнивать покупку жилья с арендой или ждать более выгодных условий. Однако полностью спрос не исчезнет, поскольку потребность в жилье никуда не денется.

Ранее в Центробанке (ЦБ) признались, что «в шоке» от нынешних цен на жилье. С таким заявлением выступил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. «Я смотрю на объявления, смотрю на эти цены — я, честно говоря, в шоке, по-простому», — заявил он на конференции «Время изменений: формула баланса».

