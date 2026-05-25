13:29, 25 мая 2026

Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

Прикрепленные к корпусу газовоза «Аррхениус» мины попали на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Кадр: ФСБ РФ

Прикрепленные к корпусу газовоза «Аррхениус» мины попали на видео. Кадрами делится РИА Новости.

На кадрах видна боковая часть судна с прикрепленными к ней черными предметами, из которых торчат провода.

Агентство сообщает, что газовоз разминирован и готов к погрузке. Экипаж уже вернулся на судно.

Газовоз «Аррхениус» прибыл в порт Ленинградской области из бельгийского порта Антверпен для загрузки. Далее он должен был проследовать в турецкий порт Самсун, однако водолазы обнаружили на нем неизвестные предметы, которые оказались минами.

