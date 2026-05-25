Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:50, 25 мая 2026Силовые структуры

В Россию из Европы прибыл заминированный газовоз

В Ленинградской области ФСБ предотвратила теракт на заминированном газовозе
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Ленинградской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт на газовозе, который прибыл из Бельгии в порт Усть-Луга и был заминирован. Об этом пишет РИА Новости.

Речь идет о газовозе «Аррхениус». Он прибыл в Россию из бельгийского порта Антверпен для загрузки. Далее он должен был проследовать в турецкий порт Самсун. Однако во время его осмотра водолазы обнаружили посторонние предметы. Осмотр при помощи подводного дрона показал, что это мины.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Белгородской области, к подготовке которого украинские мошенники пытались привлечь местную жительницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Следственный комитет отреагировал на прибывший из Бельгии заминированный газовоз

    Захарова объяснила визит соперницы Лукашенко в Киев желанием «посмотреть орешник»

    В России снизилось число банкоматов

    В Норвегии обвинили европейских лидеров в лицемерии и двойных стандартах

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok