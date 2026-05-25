Следственный комитет отреагировал на прибывший из Бельгии заминированный газовоз

СК возбудил уголовное дело из-за прибывшего из Бельгии заминированного судна

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за прибывшего из Бельгии заминированного судна. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 205 («Покушение на террористический акт») и 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») УК РФ.

По данным следствия, при заходе в порт Усть-Луга Ленинградской области газовоза был произведен его досмотр. На корпусе танкера водолазами обнаружены взрывные устройства. Установлено, что это морские магнитные мины заводского производства, сделанные в одной из стран НАТО. Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардией они были обезврежены.

Судно вышло из порта Антверпен в Бельгии для заправки в морском порту Усть-Луга, куда зашло 20 мая, после чего должно было отправиться в порт Самсун в Турции.

