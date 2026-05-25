Машины поплыли по дорогам в российском регионе

В Дагестане машины с людьми поплыли по дорогам из-за наводнения

В Дагестане машины с людьми внутри поплыли по дорогам из-за нового наводнения. Кадры из российского региона публикует Telegram-канал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Махачкале после сильных ливней. На видео, которое появилось в сети, заметно, что проезжая часть полностью погрузилась под воду. Автомобилям пришлось буквально плыть по грязному потоку жидкости.

Одному из водителей не повезло — его машина застряла посреди дороги.

Ранее на грани затопления оказалось село Агишты в Чечне. Из-за риска затопления 20 проживающих в нем семей пришлось эвакуировать. Отмечалось, что в населенном пункте зафиксировали размыв дамбы протяженностью примерно 300 метров. В данный момент чиновники уточняют количество подтопленных домовладений.

Дагестан и Чечня в 2026 году уже пережили разрушительный потоп. Так, в регионах наблюдались массовые подтопления, перебои с водой и светом, камнепады и сходы селей. Помимо этого, были повреждены дороги и мосты.