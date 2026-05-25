Эвелина Хромченко рассказала о потрясении от встречи со Жванецким в итальянском посольстве

Стилист Хромченко вспомнила, что Жванецкий задал ей вопрос о «Модном приговоре»

Стилист, ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко рассказала, как однажды встретила сатирика Михаила Жванецкого. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

«Я была на очень высоких каблуках. Он резко подбежал, поднял голову и сказал: "Я всегда жду, когда вы выйдете из-за стола [в передаче]"», — рассказала ведущая о встрече со Жванецким. По ее словам, сатирик добавил, что ему всегда интересно услышать слова Хромченко в финале передаче. Он также похвалил речь ведущей и спросил, готовит ли она речь заранее или говорит экспромтом.

Хромченко призналась, что внимание Жванецкого к ее выступлениям в «Модном приговоре» ее потрясло. Она назвала разговор с сатириком одним из самых больших комплиментов в ее жизни и сравнила его с профессиональным орденом.

Ранее комик Андрей Бебуришвили оценил юмор Жванецкого. Он заявил, что считает его сатиру верхом юмористического искусства.

