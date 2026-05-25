Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:47, 25 мая 2026Интернет и СМИ

Эвелина Хромченко рассказала о потрясении от встречи со Жванецким в итальянском посольстве

Стилист Хромченко вспомнила, что Жванецкий задал ей вопрос о «Модном приговоре»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Стилист, ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Эвелина Хромченко рассказала, как однажды встретила сатирика Михаила Жванецкого. Подробности она раскрыла в интервью журналистке Лауре Джугелии, доступном на YouTube.

«Я была на очень высоких каблуках. Он резко подбежал, поднял голову и сказал: "Я всегда жду, когда вы выйдете из-за стола [в передаче]"», — рассказала ведущая о встрече со Жванецким. По ее словам, сатирик добавил, что ему всегда интересно услышать слова Хромченко в финале передаче. Он также похвалил речь ведущей и спросил, готовит ли она речь заранее или говорит экспромтом.

Хромченко призналась, что внимание Жванецкого к ее выступлениям в «Модном приговоре» ее потрясло. Она назвала разговор с сатириком одним из самых больших комплиментов в ее жизни и сравнила его с профессиональным орденом.

Ранее комик Андрей Бебуришвили оценил юмор Жванецкого. Он заявил, что считает его сатиру верхом юмористического искусства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok