15:31, 25 мая 2026Россия

В России назвали ответственных за удар ВСУ по колледжу

Матвиенко: Ответственность за удар ВСУ по колледжу должен понести и Запад
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ответственность за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по колледжу в ЛНР должны понести и западные кураторы Киева. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матиенко, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ответственность за него также должны понести и европейские спонсоры, западные кураторы. И мы видели, что все они как один отказались осудить это варварство, только подтверждая, что это было осмысленное, идейное европейское покровительство киевского неонацистского режима», — сказала она.

22 мая Вооруженные силы Украины атаковали профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. Под ударами оказались учебный корпус и общежитие. В момент атаки в общежитии находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

24 мая ВС России нанесли удар возмездия по военным объектам на Украине за теракт в Старобельске. Для атаки использовались баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал», крылатые ракеты «Циркон» и ударные беспилотники.

