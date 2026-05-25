Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:17, 25 мая 2026Наука и техника

Началась апробация новейшего российского комплекса акустического обнаружения дронов

ЦБСТ: Началась апробация нового комплекса акустического обнаружения дронов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Alina Smutko / Reuters

Началась апробация новейшего российского комплекса акустического обнаружения дронов. Об этом со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий (ЦБСТ) сообщает ТАСС.

Боевую апробацию изделия проводят бойцы отряда «Яким» бригады «БАРС-Курск». «На сегодняшний день определен опытный район испытаний, решаются организационные вопросы по подключению датчиков и налаживанию электропитания. Изделие фактически представляет собой средство звуковой разведки», — рассказали в организации.

В ЦБСТ добавили, что одной из особенностей изделия выступает нейросетевой модуль, позволяющий распознать тип атакующего беспилотника.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022

Ранее представитель конструкторского бюро «Кроникс» рассказал газете «Известия», что бойцы Вооруженных сил России начали получать новые системы радиоэлектронной борьбы «Люстра 5-30», которые защищают технику от дронов.

Также в мае агентство сообщило, что компания-разработчик дронодетекторов «Тень» представила тактическую сеть для мобильных огневых групп, позволяющую координировать в реальном времени отражение атак беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Приднестровья выстроились в многотысячную очередь после одного действия Путина

    Россиян предостерегли от употребления всех блюд подряд вприкуску с хлебом

    Смерть отца и исчезновение сына по дороге домой в российском городе связали с криминалом

    Москва анонсировала удары по центрам принятия решения на Украине

    Модель из России весом 37 килограммов рассказала о себе со словами «не замечали мальчики»

    Российский Су-57Д сочли «лидером роя»

    Гоблин назвал двух единственных друзей России

    В России прокомментировали прибытие заминированного газовоза в порт под Петербургом

    Застройщики стали меньше затягивать со сдачей жилья

    Китай сделал заявление о соглашении Ирана и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok