Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для МОГ

Разработчик «Тени» представил тактическую сеть для мобильных огневых групп

Компания-разработчик дронодетекторов «Тень» представила тактическую сеть для мобильных огневых групп (МОГ), позволяющую координировать в реальном времени отражение атак беспилотников (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

В компании добавили, что данные получаются от портативного детектора БПЛА, от соседних мобильных групп, наземной инфраструктуры и спутниковых каналов. «Сопоставление этих данных позволяет получить координаты, высоту и направление полета вражеских дронов в реальном времени», — сказал разработчик.

В компании уточнили, что тактическая сеть работает без интернета, оснащена модулем с искусственным интеллектом (ИИ) и прошла испытания в боевых условиях.

В январе в конструкторском бюро «Талламхо» рассказали агентству, что в России испытали блок управления для самонаводящихся турелей на базе ИИ.

В декабре РИА Новости со ссылкой на директора производства «Тени» сообщили, что детектор отслеживает все используемые БПЛА Вооруженных сил Украины частоты.