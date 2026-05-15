Вероятность снижения цен на аренду жилья оценили

Риелтор Барсуков: Падения цен на аренду жилья ждать не стоит

Аренда квартир в России уже подешевела на 5–10 процентов по сравнению с прошлым годом, и дальнейшего падения цен ждать не стоит, считает гендиректор компании «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что на рынке установился баланс спроса и предложения.

По словам риелтора, часть арендаторов уходит в покупку, но собственники не готовы сдавать жилье слишком дешево, учитывая рост коммунальных платежей, инфляцию и риски, связанные с сохранностью квартир.

«Психологически арендодатель выбирает: получать низкую плату и рисковать или вовсе не сдавать объект. Поэтому снижение арендных ставок остановилось на достигнутом уровне. Спрос может быть чуть ниже, а квартиры будут сдаваться дольше, но сильного падения цен ждать не стоит», — заключил Барсуков.

Ранее сообщалось, что россияне массово захотели снимать квартиры по неадекватным ценам — на 10 процентов ниже рыночной стоимости. Так, в Москве средняя цена однокомнатной квартиры достигает 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник просматриваемых квартир — 62 тысяч рублей.

