Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:05, 15 мая 2026Экономика

Россияне массово захотели снимать квартиры по неадекватной цене

ЦИАН: Россияне хотят снимать квартиры на 10 % дешевле рыночной стоимости
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Россияне массово захотели снимать квартиры по неадекватным ценам — на 10 процентов ниже рыночной стоимости. О такой тенденции на рынке аренды жилья рассказали аналитики «Циана» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

В Москве средняя цена однокомнатной квартиры достигает 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник просматриваемых квартир — 62 тысяч рублей. В других городах наблюдается похожая ситуация: в Новосибирске это 32 и 27 тысяч рублей, в Казани — 31 и 27 тысяч, в Екатеринбурге — 33 и 30 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 43 и 40 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что спрос относительно предложения смещен в сторону более дешевых вариантов, однако на такую динамику влияет не только желание россиян сэкономить. Более доступные квартиры быстрее вымываются с рынка, а более дорогие дольше задерживаются, и в итоге средние ставки аренды в предложении оказываются выше, чем в спросе.

«За последние пару лет ставки достигли рекордно высоких значений, которые не всегда согласуются с доходами населения, по этой причине фиксируется разрыв между предложением и ожиданиями арендаторов», — подчеркнула ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Ранее стало известно, что москвичи начали чаще привлекать риелторов для сдачи квартир в аренду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о возможности превентивного удара по Европе после атаки ВСУ на Рязань

    Названы дата и место прощания с вдовой Вознесенского Богуславской

    Бывший российский госслужащий лишился имущества на 310 миллионов рублей

    Россияне начали чаще путешествовать по родине

    Названы самые модные шорты лета

    Кремль раскрыл повестку визита Путина в Китай

    В Минобороны сообщили о взятии еще одного населенного пункта в зоне СВО

    Главу российского города приговорили к 5,5 года колонии

    Российский завод остановил выпуск бензина и дизельного топлива

    Стала известна группа людей с повышенным риском развития рака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok