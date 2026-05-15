Россияне массово захотели снимать квартиры по неадекватной цене

ЦИАН: Россияне хотят снимать квартиры на 10 % дешевле рыночной стоимости

Россияне массово захотели снимать квартиры по неадекватным ценам — на 10 процентов ниже рыночной стоимости. О такой тенденции на рынке аренды жилья рассказали аналитики «Циана» в своем исследовании, пишет «Газета.ru».

В Москве средняя цена однокомнатной квартиры достигает 68 тысяч рублей в месяц, а средний ценник просматриваемых квартир — 62 тысяч рублей. В других городах наблюдается похожая ситуация: в Новосибирске это 32 и 27 тысяч рублей, в Казани — 31 и 27 тысяч, в Екатеринбурге — 33 и 30 тысяч, а в Санкт-Петербурге — 43 и 40 тысяч рублей.

Специалисты отметили, что спрос относительно предложения смещен в сторону более дешевых вариантов, однако на такую динамику влияет не только желание россиян сэкономить. Более доступные квартиры быстрее вымываются с рынка, а более дорогие дольше задерживаются, и в итоге средние ставки аренды в предложении оказываются выше, чем в спросе.

«За последние пару лет ставки достигли рекордно высоких значений, которые не всегда согласуются с доходами населения, по этой причине фиксируется разрыв между предложением и ожиданиями арендаторов», — подчеркнула ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

Ранее стало известно, что москвичи начали чаще привлекать риелторов для сдачи квартир в аренду.