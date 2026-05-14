Экономика
10:57, 14 мая 2026Экономика

Москвичи стали сдавать квартиры в аренду по-новому

«Плюс»: Число сдающих жилье с риелтором арендодателей в Москве выросло до 60 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

За год число собственников на рынке аренды Москвы, которые сдают квартиры с помощью риелторов, выросло до 60 процентов. О том, что в столице стали по-другому сдавать жилье, пишет РИА Новости со ссылкой на данные компании «Плюс».

По данным аналитиков, в 2025 году только 50 процентов собственников пользовались услугами риелторов. Отмечается, что в последние пять лет доля сделок с посредниками на рынке аренды росла.

Партнер сервиса «Самолет Плюс» в Москве Евгений Гринь рассказал, что выбор модели сдачи жилья зависит от нескольких факторов, основным из которых является стоимость аренды. Обратиться к риелтору обычно готовы собственники квартир со ставкой от 60 тысяч рублей, в то время как владельцы более дешевых объектов отказываются от помощи ради экономии. Также имеет значение возраст: старшее поколение, в отличие от молодых людей, часто не доверяет агентам.

Гринь считает, что в будущем доля сделок с риелторами продолжит расти. При этом руководитель направления аренды агентства «Миэль» Мария Жукова, напротив, заявила, что трендом последних лет является самостоятельная аренда. По ее словам, к риелторам обращаются только владельцы дорогих объектов, в нестандартной ситуации или при необходимости быстро найти арендатора.

Ранее сообщалось, что в июне аренда жилья в России может подорожать на 1,5 процента.

