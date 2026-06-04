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02:00, 4 июня 2026Наука и техника

Смартфоны Xiaomi породнили с iPhone

Notebookcheck: Смартфоны Xiaomi научили делиться данными с iPhone по воздуху
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bruna Casas / Reuters

Смартфоны Xiaomi научили передавать фото, видео и другой контент по воздуху на iPhone. На это обратило внимание издание Notebookcheck.

Китайский производитель техники объявил в X, что на фирменных смартфонах появилась функция Quick Share. Она позволяет делиться медиаконтентом и файлами между устройствами Xiaomi и iPhone. Новую технологию в фирме назвали бесшовной — она встроена в HyperOS и работает без установки дополнительных программ.

Журналисты объяснили, что Xiaomi удалось породнить свои устройствами с телефонами на iOS. При этом без разрешения Apple — американский IT-гигант ограничил передачу данных только между телефонами на iOS и прочей фирменной техникой через сервис AirDrop.

При этом заслуга Xiaomi в создании новой технологии обмена данными невелика. В материале говорится, что Quick Share создана инженерами Google, функция открыта для всех Android-устройств и может быть внедрена любым производителем смартфонов.

Ранее авторы портала BGR выбрали лучшие смартфоны с большим дисплеем. В список вошли iPhone 17 Pro Max, Samsung Galaxy S26 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 7, OnePlus 15 и Nothing Phone (4a) Pro.

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