Раскрыт доступный каждому способ избавиться от запоров

Диетолог Манакер: Клетчатка и вода помогают избавиться от запора

Диетолог Лорен Манакер посоветовала есть больше клетчатки, чтобы избавиться от запора. Простой и вместе с тем доступный каждому способ улучшить работу кишечника она раскрыла изданию Prevention.

По словам специалиста, есть два вида пищевых волокон. Первый — нерастворимые, которые содержатся в цельнозерновых продуктах, орехах, а также во фруктах и овощах. Они увеличивают объем стула и помогают ускорить его продвижение по кишечнику. Второй вид — растворимая клетчатка, которая содержится в овсянке, бобовых, яблоках и цитрусовых. Она впитывает и удерживает воду, благодаря чему стул становится мягче. «Клетчатка и вода работают как одна команда», — подчеркнула Манакер.

При этом диетолог предупредила, что резкое увеличение количества клетчатки может вызвать вздутие живота, повышенное газообразование и легкий дискомфорт. Чтобы избежать таких последствий, она рекомендовала вводить богатые пищевыми волокнами продукты постепенно и обязательно пить достаточно воды, чтобы не усилить запор.

Ранее хирург, онколог, колопроктолог Ярослав Колосовский предупредил, что одной из возможных причин запора может быть привычка долго сидеть на унитазе. По его словам, такое поведение также может спровоцировать геморрой и диарею.