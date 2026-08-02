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11:30, 2 августа 2026 (обновлено: 11:34, 2 августа 2026)Забота о себеЭксклюзив

Названа самая вредная для здоровья туалетная привычка

Хирург Колосовский назвал долгое сидение в туалете с телефоном самой вредной привычкой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: gpointstudio / Designed by Magnific

Причиной диареи, запора или геморроя часто становятся не скрытые болезни, а простые повседневные привычки, предупредил хирург, онколог, колопроктолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ярослав Колосовский. Самую вредную из них врач раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Одной из самых опасных для здоровья туалетных привычек Колосовский назвал долгое сидение на унитазе с телефоном в руках. Врач объяснил, что в норме процесс очищения кишечника занимает около трех минут и работает как часы. Однако если человек смотрит в экран, внимание переключается на информационный поток, а сигналы от тела уходят на второй план.

«В итоге естественный позыв к опорожнению кишечника притупляется. Чтобы закончить начатое, приходится сильно тужиться, из-за чего резко возрастает внутреннее давление, а кровь приливает к малому тазу, что со временем приводит к серьезным проблемам, например, к геморрою», — добавил доктор.

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Врач также отметил, что долгое сидение на унитазе сильно растягивает внутренние связки. Это приводит к тому, что мышцы теряют тонус и могут либо внезапно перенапрячься и зажаться, либо, наоборот, слишком расслабиться.

Помимо этого, если регулярно сидеть на унитазе с телефоном, в голове сформируется устойчивая привычка. Организм перестает расслабляться самостоятельно и начинает требовать телефон для запуска процесса, что может привести к хроническим запорам, добавил Колосовский.

Ранее врач Саурабх Сети рассказал, как бороться с запорами. С этой целью он призвал временно исключить из рациона продукты, затрудняющие пищеварение.

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