Врач посоветовал диету для борьбы с запорами

Врач Сети посоветовал исключить шоколад и зеленые бананы при запорах

Трудности с опорожнением кишечника чаще возникают из-за ошибок питания, считает врач Саурабх Сети. Подходящую для борьбы с запорами диету он посоветовал порталу NDTV.

Чтобы нормализовать стул, врач посоветовал на время исключить продукты, которые замедляют пищеварение, или сократить их количество в рационе. К этой категории относятся блюда с большим количеством жиров, рафинированных углеводов и отсутствием клетчатки. Например, сыр, белый рис, хлеб, алкоголь, чипсы, фастфуд, жареная пища, шоколад и зеленые бананы.

Также Сети призвал не принимать слабительные средства без назначения врача. По его словам, в большинстве случаев проблему можно решить, добавив в рацион такие продукты, как чернослив, семена льна, овсянку, киви, шпинат, груши и сладкий картофель.

Еще одним эффективным методом борьбы с запорами он назвал любую физическую активность. «Движение помогает сократить время прохождения пищи через кишечник и делает его работу более регулярной», — заключил доктор.

Ранее гастроэнтерологи Дэвид Кахана и Сабина Хазанрассказали, что трудности с опорожнением могут возникать из-за сбоя в режиме работы кишечника. По их словам, наладить его можно, изменив диету и образ жизни.