Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:33, 22 июня 2026Забота о себе

Назван способ заставить кишечник работать по часам

Гастроэнтеролог Хазан: Утренние привычки помогут приучить кишечник работать по часам
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтерологи Дэвид Кахана и Сабина Хазан рассказали, как приучить кишечник работать по часам. Способы они назвали изданию Health.

По словам Хазан, кишечник работает по режиму, который напоминает циркадные ритмы сна. Если он сбился, то могут возникать запоры, появляться дискомфорт и другие симптомы. При этом врач отметил, что приучить кишечник работать по расписанию можно, если изменить утренние привычки.

Материалы по теме:
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии. Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
Люди по всему миру пересаживают себе чужие фекалии.Зачем нужна эта странная процедура и кого она способна спасти?
26 ноября 2023
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги. Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
Во всем мире призывают отказаться от туалетной бумаги.Врачи уверяют, что она опасна. Что они предлагают взамен?
17 мая 2024
Люди во всем мире боятся общественных туалетов. Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
Люди во всем мире боятся общественных туалетов.Как страх, о котором молчат миллионы, разрушает их жизни?
4 октября 2024

Для этого Хазан посоветовала есть на завтрак больше клетчатки и пить кофе. Она объяснила, что клетчатка увеличивает объем стула, а кофе дает биохимический сигнал кишечнику проснуться. Кахана добавил, что для профилактики запора с утра полезно выпить стакан воды. Самым эффективным способом заставить кишечник работать он назвал физические упражнения.

Ранее инфекционист Владимир Неронов рассказал о причине «диареи путешественника». По его словам, проблемы с ЖКТ чаще всего возникают из-за вирусов и бактерий, которые попадают в организм с водой, едой или плохо вымытыми фруктами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо высказался о решении главы Евросовета установить контакты с Россией

    Россияне стали чаще страдать из-за редкого заболевания в разгар рабочего дня

    12-летняя девочка поймала крупную рыбу и побила установленный сестрой рекорд

    Доктор Мясников предупредил о приводящем к смерти за секунды состоянии

    США поразили судно в Карибском море

    Россияне признались в страхе длительных перелетов

    ФСБ разоблачила вербовавшего россиян 21-летнего агента украинских спецслужб

    Клава Кока оправдалась за критику ее фигуры и раскрыла свой вес

    Постсоветская страна нарастила поставки рыбы в Россию до максимума

    В судьбе бригадира одной из самых кровавых группировок России произошел резкий поворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok