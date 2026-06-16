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12:35, 16 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач объяснил причины «диареи путешественника»

Инфекционист Неронов: Чаще всего острые кишечные инфекции в отпуске вызваны уличной едой
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Valters Zagata / Shutterstock / Fotodom  

Инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов объяснил, почему в отпуске часто развиваются острые кишечные инфекции. О причинах появления так называемой «диареи путешественника» он поговорил с «Лентой.ру».

«Чаще всего причиной "диареи путешественника" становятся бактерии, вирусы или простейшие микроорганизмы, попадающие в организм с водой, льдом, плохо вымытыми овощами и фруктами, уличной едой или блюдами, которые долго стояли без охлаждения. Риск повышается, если человек на отдыхе ест в сомнительных заведениях, пьет воду из-под крана, использует лед неизвестного происхождения или пренебрегает гигиеной рук», — предупредил Неронов. Он подчеркнул, что подобная проблема может появиться даже у людей без заболеваний ЖКТ или синдрома раздраженного кишечника.

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По словам доктора, чтобы снизить риск диареи в путешествии, важно соблюдать простые универсальные правила: пить только бутилированную или кипяченую воду, а также использовать ее для чистки зубов, мытья фруктов и приготовления напитков. Врач также порекомендовал выбирать горячую, хорошо термически обработанную пищу и блюда, которые подают свежеприготовленными, а не свежевыжатый соки на улице, сырые салаты или нарезанные фрукты.

Не менее важна личная гигиена, добавил Неронов. Он напомнил: руки нужно мыть перед едой, после туалета и после контакта с деньгами, поручнями, дверными ручками и другими поверхностями. Если воды и мыла нет, стоит использовать антисептик. Особенно это важно в дороге, в аэропортах, на вокзалах, на экскурсиях и в местах с большой проходимостью, уточнил доктор.

Ранее гастроэнтеролог Джозеф Салхаб посоветовал обратиться к врачу, если появляется запор, который чередуется с диареей. По его словам, иногда этот симптом является признаком роста опухоли в кишечнике.

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