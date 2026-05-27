Врач посоветовал бить тревогу при появлении одного симптома в туалете

Гастроэнтеролог Салхаб: Чередование диареи и запора может указывать на рак

Чередование диареи и запора может быть опасным сигналом и в некоторых случаях указывать на рак, предупредил гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. О том, когда нужно бить тревогу и идти на обследование, он рассказал изданию Times of India.

По словам специалиста, такое состояние может быть связано с так называемой «диареей переполнения». Она возникает, когда в кишечнике скапливается большое количество затвердевшего кала, а наружу выходит только жидкость. Из-за этого человеку может казаться, что у него обычная диарея, хотя на самом деле проблема связана с тяжелым запором.

«Рак толстой кишки иногда может маскироваться под запор или диарею переполнения», — предупредил Салхаб. Врач отметил, что особенно опасными считаются симптомы, которые сопровождаются болью в животе, вздутием, кровью в стуле, потерей веса, анемией или рвотой. При появлении таких признаков он посоветовал как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Ранее онколог, онкоуролог Александр Сысоев предупредил, что рак часто маскируется под другие заболевания. Так, по его словам, симптомы рака мочевого пузыря можно спутать с признаками камней в почках.