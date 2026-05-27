Economist: Зеленский отдал приказ готовиться к еще 2-3 годам войны

Президент Украины Владимир Зеленский приказал готовиться еще к двум-трем годам войны. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на источники в украинском правительстве.

«Правительственные источники сообщают, что Зеленский отдал приказ готовиться к войне, которая продлится еще два-три года», — пишет издание.

По мнению издания, республика сможет продержаться это время, несмотря на коррупцию, а переговоры о завершении конфликта могут снова начаться этим летом.

Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что Европейский союз не может прийти к согласию при выборе возможного переговорщика с Россией, поскольку это невыгодно тем, кто стремится к эскалации конфликта.