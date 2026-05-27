Депутат Саблин: СВО может закончиться к маю 2027 года

Специальная военная операция (СВО) на Украине может закончиться в апреле-мае 2027 года. Срок завершения боевых действий спрогнозировал зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в беседе с изданием «Подъем».

Ранее стало известно о приказе президента Украины Владимира Зеленского готовиться еще к двум-трем годам конфликта. Об этом изданию The Economist сообщили источники в украинском правительстве.

В ответ на эту информацию Саблин выразил мнение, что СВО закончится в течение года. По его словам, Киев тянет время до новых президентских выборов в США, чтобы попытаться заключить более выгодный для себя мир. «Они будут стараться два-три года продержаться. Но это преступление. Потому что это только бессмысленные жертвы, которые идут в первую очередь с украинской стороны», — подчеркнул парламентарий.

В апреле член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Лентой.ру» выразил уверенность, что Россия победит в СВО. При этом говоря о сроках окончания конфликта, он подчеркнул, что для этого должны быть выполнены поставленные цели. По словам парламентария, задачу может усложнить выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро.