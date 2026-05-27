В России оценили идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы

Вирусолог Чепурнов допустил ограничение въезда в Россию из-за Эболы

Российский вирусолог Александр Чепурнов оценил идею ограничить въезд в страну из-за вспышки Эболы в Африке, допустив, что это возможно. Своим мнением он поделился с НСН.

По словам специалиста, решение Канады закрыть въезд для граждан ДР Конго, Уганды и Южного Судана правильное. «Сейчас та ситуация, когда лучше перестраховаться», — пояснил он.

При этом Чепурнов отметил, что у России меньше связей со странами, где активно распространяется лихорадка. Однако он не исключает, что Роспотребнадзор может принять решение закрыть въезд для жителей этих государств.

Ранее сообщалось, что из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на госгранице России усилили санитарно-карантинный контроль. Пока опасности массового распространения заболевания на территории России нет, а завозных случаев в стране не зафиксировано.