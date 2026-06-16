Сборная Франции обыграла команду Сенегала со счетом 3:1 в матче ЧМ-2026

Сборная Франции с победы стартовала на ЧМ-2026, она обыграла команду Сенегала со счетом 3:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Все голы французы забили во втором тайме. На 66-й минуте Киллиан Мбаппе вывел свою команду вперед, а 16 минут спустя Брэдли Барколя увеличил ее преимущество. Ибрагим Мбайе в добавленное время сократил отставание сенегальцев до минимума, после чего Мбаппе точным дальним ударом из-за линии штрафной установил окончательный счет в игре.

Таким образом, французы набрали три очка и возглавили группу I. В следующем туре они сыграют 23 июня со сборной Ирака. Сенегальцы в тот же день встретятся с Норвегией.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная не принимает участия в турнире, так как она отстранена от международных соревнований с 2022 года.