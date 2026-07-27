Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:37, 27 июля 2026Путешествия

Россияне стали частыми посетителями Великобритании

В 2026 году туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Великобританию
Алина Черненко

Фото: osmera.com / Shutterstock / Fotodom

В 2026 году российские туроператоры зафиксировали рост спроса соотечественников на поездки в Великобританию. О том, что они стали частыми посетителями этой страны Европы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в зависимости от компании и канала продаж количество бронирований увеличилось на 10-91 процент по сравнению с 2025 годом. В АТОР отметили, что россияне выбирают Великобританию, так как она не вводила для них ограничений на въезд, не прекращала прием визовых заявлений и не сокращала количество визовых центров. Минимальная туристическая виза выдается на полгода и позволяет совершать многократные поездки. При этом доля одобрений заявлений соотечественников с марта 2025 года по март 2026 года составила 93 процента.

Материалы по теме:
«Даже во время войны такого не было» Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
«Даже во время войны такого не было»Жуткая медицина, пустынные улицы и страх. Как россияне переживают коронавирус в Великобритании
22 декабря 2020
«Пьянки начинаются с бесед о Путине» Лондон — центр веселья и роскоши. Почему россияне чувствуют себя там как дома?
«Пьянки начинаются с бесед о Путине»Лондон — центр веселья и роскоши. Почему россияне чувствуют себя там как дома?
11 ноября 2024

В источнике также говорится, что главным направлением для путешествий россиян остается Лондон. Кроме него, туристы выбирают Эдинбург, а также комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки.

По данным компании BSI Group, недельный экскурсионный тур в Лондон стоит от 55 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят проживание в отеле с завтраками и несколько экскурсий. Авиабилеты оплачиваются отдельно. Туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы.

Ранее стало известно, что семья россиян потратила на отдых в Великобритании более миллиона рублей. Компания из трех человек жила пять дней в пятизвездочном отеле Лондона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Путин высказался о прошедших пяти годах
    В коммунистической стране заметили дефицит
    Ирину Шейк заподозрили в романе с игроком НБА на 11 лет моложе
    Доход компании звезды «Уральских пельменей» упал почти в 10 раз
    Любителям пенного предрекли появление «пивного сердца»
    Россиянин выстрелил в голову знакомому из найденого пистолета
    В МИД отреагировали на лишение Пирло работы в сборной Италии из-за связей с Россией
    Елену Ваенгу лишили VIP‑мест на концерте «Ленинграда»
    Каякеры нашли останки пропавшей 40 лет назад женщины
    Россияне стали частыми посетителями Великобритании
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok