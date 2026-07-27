Россияне стали частыми посетителями Великобритании

В 2026 году туроператоры зафиксировали рост спроса россиян на поездки в Великобританию

В 2026 году российские туроператоры зафиксировали рост спроса соотечественников на поездки в Великобританию. О том, что они стали частыми посетителями этой страны Европы, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в зависимости от компании и канала продаж количество бронирований увеличилось на 10-91 процент по сравнению с 2025 годом. В АТОР отметили, что россияне выбирают Великобританию, так как она не вводила для них ограничений на въезд, не прекращала прием визовых заявлений и не сокращала количество визовых центров. Минимальная туристическая виза выдается на полгода и позволяет совершать многократные поездки. При этом доля одобрений заявлений соотечественников с марта 2025 года по март 2026 года составила 93 процента.

В источнике также говорится, что главным направлением для путешествий россиян остается Лондон. Кроме него, туристы выбирают Эдинбург, а также комбинированные программы по Англии и Шотландии, событийные и спортивные поездки.

По данным компании BSI Group, недельный экскурсионный тур в Лондон стоит от 55 тысяч рублей с человека. В эту сумму входят проживание в отеле с завтраками и несколько экскурсий. Авиабилеты оплачиваются отдельно. Туристам доступны перелеты с пересадками через крупные международные хабы.

Ранее стало известно, что семья россиян потратила на отдых в Великобритании более миллиона рублей. Компания из трех человек жила пять дней в пятизвездочном отеле Лондона.

