Семья россиян потратила на отдых в Великобритании более миллиона рублей

Семья россиян потратила на пятидневный отпуск в Лондоне 1,1 миллиона рублей

Семья россиян решила провести июньский отпуск за рубежом и потратила на отдых в Великобритании более миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Самым дорогим международным заказом июня стало путешествие россиян в Лондон. За пять дней в пятизвездочном отеле британской столицы компания из трех человек (двух взрослых и ребенка) заплатила 1,1 миллиона рублей. Бронирование включало только завтраки.

В Венеции, Италия, пара жителей России провели четыре дня. Они отдали за отдых в гостинице с пятью звездами 852 тысячи рублей. А во французской Ницце семья российских туристов провела пятидневный отпуск в люксовой гостинице за 821 тысячу рублей.

В топ-5 самых дорогих зарубежных бронирований вошли также отдых на Багамах — 644 тысячи рублей за неделю отдали четверо взрослых с ребенком, а в Абу-Даби, ОАЭ, двое российских туристов провели пять дней за 619 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в нескольких популярных городах Европы проживание подешевело для россиян в середине лета — цены в июле снизились в сравнении с июнем. Так, стоимость жилья в Париже, Франция, упала на 22 процента, составив 27,6 тысячи рублей за ночь.

