Популярные города Европы подешевели для россиян в середине лета

Стоимость жилья в Париже упала на 22 процента, составив 27,6 тысячи рублей

В нескольких популярных городах Европы проживание подешевело для россиян в середине лета — цены в июле снизились в сравнении с июнем. Об этом говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

В Париже, Франция, стоимость жилья упала на 22 процента, составив 27,6 тысячи рублей за ночь. В итальянском Риме ценник снизился на 18 процентов — до 18,8 тысячи рублей, а в Барселоне — на 11 процентов (27 тысяч рублей). Кроме того, заметный спад произошел в одном востребованном городе Азии — речь идет о вьетнамском Нячанге. Там стоимость проживания упала на 23 процента, составив всего 4,3 тысячи рублей.

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Ранее эксперт по туризму Майя Котляр назвала Вьетнам одним из лучших направлений Азии по соотношению качества отдыха и бюджета. Она подчеркнула, что за последние два года эта страна «серьезно перезагрузила свое туристическое предложение».