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10:40, 4 июня 2026Путешествия

Названо одно из лучших направлений Азии по соотношению качества отдыха и бюджета

Турэксперт Котляр назвала Вьетнам одним из лучших направлений отдыха в Азии
Алина Черненко

Фото: DreamArchitect / Shutterstock / Fotodom

Эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр назвала Вьетнам одним из лучших направлений отдыха в Азии по соотношению качества отдыха и бюджета. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале «Туризм с Майей Котляр».

По словам турэксперта, за последние два года эта страна «серьезно перезагрузила свое туристическое предложение» и фактически заняла нишу, которая раньше принадлежала Таиланду. «Вы удивитесь, что даже адепты Турции, наши туристы, которые раньше снимали там целые виллы на семью, летят во Вьетнам летом. Так как он адекватен по ценам», — подчеркнула она.

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Котляр добавила, что направление набирает популярность благодаря расширению прямой перевозки, понятной логистике и хорошей отельной базе.

«На мой взгляд, Вьетнам сегодня стал одной из самых удачных альтернатив Таиланду, который за последние годы заметно подорожал и местами оказался перегружен туристами», — заключила турэксперт.

Ранее сообщалось, что российские туристы проведут летний отпуск в 2026 году в трех пляжных странах. Лидерами в списке соотечественников оказались Турция, Египет и Вьетнам.

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