Российский суд рассмотрит дело педофила о вмерзшем в лед мальчике с одним условием

Ленинградский облсуд рассмотрит дело Жилкина об убийстве мальчика в закрытом режиме

Ленинградский областной суд 13 августа проведет первое заседание по уголовному делу Петра Жилкина, обвиняемом в надругательстве и расправе над девятилетним Пашей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом предстоящее слушание пройдет с одним условием — на заседание не будут допущены зрители и журналисты, в соответствии с законом оно проходит в закрытом режиме.

По данным следствия, 30 января 2026 года Жилкин посадил в свою машину мальчика и увез от гипермаркета на Таллинском шоссе Санкт-Петербурга. В салоне он совершил в отношении ребенка насильственные действия, а затем, чтобы скрыть преступление, обмотал его голову и лицо липкой лентой и сбросил в водоем. Тело нашли вмерзшим в лед спустя несколько дней.

В ходе расследования было допрошено более 80 свидетелей и проведено свыше 70 экспертиз. Обвиняемый признал вину, по результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Жилкину грозит пожизненный срок.