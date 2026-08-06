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Силовые структуры
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12:05, 6 августа 2026Силовые структуры

Российский суд рассмотрит дело педофила о вмерзшем в лед мальчике с одним условием

Ленинградский облсуд рассмотрит дело Жилкина об убийстве мальчика в закрытом режиме
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Ленинградский областной суд 13 августа проведет первое заседание по уголовному делу Петра Жилкина, обвиняемом в надругательстве и расправе над девятилетним Пашей. Об этом сообщает ТАСС.

При этом предстоящее слушание пройдет с одним условием — на заседание не будут допущены зрители и журналисты, в соответствии с законом оно проходит в закрытом режиме.

По данным следствия, 30 января 2026 года Жилкин посадил в свою машину мальчика и увез от гипермаркета на Таллинском шоссе Санкт-Петербурга. В салоне он совершил в отношении ребенка насильственные действия, а затем, чтобы скрыть преступление, обмотал его голову и лицо липкой лентой и сбросил в водоем. Тело нашли вмерзшим в лед спустя несколько дней.

В ходе расследования было допрошено более 80 свидетелей и проведено свыше 70 экспертиз. Обвиняемый признал вину, по результатам психолого-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Жилкину грозит пожизненный срок.

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