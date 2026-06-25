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08:37, 25 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт грозящий срок педофилу за расправу над девятилетним Пашей

Педофилу, обвиняемому в убийстве ребенка из Петербурга, грозит пожизненный срок
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Петру Жилкину, обвиняемому в расправе над девятилетним Пашей Т. из Санкт-Петербурга, грозит пожизненный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрия Яшкова.

На таком сроке будет настаивать сторона обвинения.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей.

Ранее сообщалось, что мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина. Мужчина признан вменяемым, вину по делу о расправе он признал.

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