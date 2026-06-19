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Силовые структуры
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11:14, 19 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты результаты экспертизы для расправившегося с девятилетним Пашей педофила

Педофила, обвиненного в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге, признали вменяемым
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Петра Жилкина, который обвиняется в расправе над девятилетним Пашей Т. из Санкт-Петербурга, признали вменяемым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел городского главка Следственного комитета России Юрия Яшкова.

Согласно экспертизе, мужчина вменяем, адекватен и не имеет каких-либо психических отклонений. В ближайшее время он предстанет перед судом.

Паша Т. пропал 30 января. Через несколько дней выяснилось, что он сел в автомобиль к неизвестному мужчине и перестал выходить на связь. Владельца авто нашли быстро — им оказался 38-летний Петр Жилкин. При обыске у него нашли большое количество порнографических материалов с участием детей.

После задержания мужчина признался в преступлении и показал место, где спрятал тело мальчика. Его обвинили в расправе и насильственных действиях сексуального характера.

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