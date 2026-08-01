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01:28, 1 августа 2026Бывший СССР

В Киеве мужчине едва не сломали ноги при мобилизации

«Страна»: В Киеве мужчине чуть не сломали ноги при мобилизации
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Киеве произошел очередной случай насильственной мобилизации — сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) поймали на улице мужчину и поволокли в автобус. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Сообщается, что сотрудники ТЦК совместно с полицейским повалили украинца на землю. «Причем военком применил против него газовый баллончик, что, как заявляли в ТЦК, запрещено», — говорится в сообщении. После этого мужчину потащили в автобус. Его ноги оказались снаружи, и военный едва не сломал их, несколько раз сильно ударив по ним дверью.

Ранее стало известно, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины убедил президента Украины Владимира Зеленского значительно сократить количество забронированных от мобилизации.

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