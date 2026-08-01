Паспорта с портретом Трампа заинтересовали американцев

Популярность запросов о паспортах с портретом Трампа выросла более чем на 5000 %

Памятные паспорта с портретом президента США Дональда Трампа вызвали резкий скачок интереса среди американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные поисковой статистики.

30 июля Госдеп США сообщил, что с 8 августа американские граждане смогут подать заявления на получение памятных паспортов не только в Вашингтоне, но и в других городах Соединенных Штатов. Сразу после этого популярность запросов «памятный паспорт Дональда Трампа» и «памятный паспорт Трампа» выросла более чем на пять тысяч процентов.

Аналогичного интереса к причине выпуска паспортов не фиксировалось. Число запросов наподобие «паспорт в честь годовщины независимости США» за сутки не возросло.

Отмечается, что объявление о паспортах сказалось и на интересе к самому американскому лидеру. Популярность запроса «Дональд Трамп» за сутки выросла на 500 процентов.

Ранее Трамп заявил о желании стать следующим президентом США. «Следующий президент будет казаться супергением, так как будут открыты заводы, будут рабочие места, страна будет восстановлена, а в заслугу это поставят ему», — объяснил он свое желание.