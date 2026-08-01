В Киеве на фоне ракетной атаки произошли взрывы

Кличко: В Киеве на фоне атаки баллистическими ракетами произошли взрывы

В Киеве на фоне атаки баллистическими ракетами произошли взрывы, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Взрывы в городе. Киев под атакой баллистики», — заявил градоначальник.

По информации Киевской городской военной администрации, произошло возгорание в шестиэтажном здании в Соломенском районе.

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны», около десяти баллистических и гиперзвуковых ракет типа «Циркон» были выпущены в первой волне атак по Киеву, фиксируются новые пуски.

В ночь на 30 июля украинская столица подверглась масштабному удару. В Киеве прогремели взрывы, в нескольких районах города вспыхнули пожары.