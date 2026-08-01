Без лицензий на производство Patriot и новых ракет, но с уступками Киева. Что сказал Трамп о конфликте на Украине

Трамп: Никому не хочется идти на уступки в конфликте на Украине, но придется это сделать

Никому не хочется идти на уступки в вопросе конфликта на Украине, но это придется сделать. Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского идти на компромисс в ходе заседания кабинета министров.

Никто не хочет идти на уступки, но им обоим (Украине и России — прим. «Ленты.ру») придется пойти на какие-то уступки, чтобы заключить сделку [об урегулировании конфликта] Дональд Трамп президент США

По мнению Трампа, президент России Владимир Путин и Зеленский хотят заключить сделку.

27 июля Путин заявил, что Россия добьется целей специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Москва готова идти на компромиссы, которые обсуждались российской и американской делегациями на саммите в Анкоридже.

США не дали Киеву лицензию на производство Patriot

США не давали согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot, в этом вопросе Вашингтон должен быть осторожен, отметил Трамп.

Соединенные Штаты не соглашались на производство Украиной ракет для Patriot. Мы будем очень осторожны, позволяя кому-либо их производить Дональд Трамп президент США

Ранее Трамп назвал ракеты для Patriot «необычным оружием», поэтому США должны внимательно относиться к тому, кому они предоставляют лицензию на их производство. Он добавил, что Вашингтон продолжает рассматривать вопрос, но пока американский лидер не готов подтвердить решение о предоставлении Украине согласия.

Заявление прозвучало спустя всего два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий Киеву. Таким образом, позиция Трампа оказалась более сдержанной, чем ее представляла украинская сторона.

Трамп рассказал Зеленскому о проблемах с оружием

США испытывают проблемы с возможной передачей Украине комплексов Patriot и ракет Tomahawk, о чем Трамп сообщил Зеленскому на встрече в Белом доме.

Мы говорили о Patriot, мы говорили о Tomahawk (...) Но такого рода технологии передать [другим странам] тяжело Дональд Трамп президент США

Ранее стало известно, что Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать Киеву 300 ракет Patriot к зиме. Украинский политик сослался на защиту объектов энергетической инфраструктуры, однако хозяин Белого дома пресек этот вопрос.

Трамп и Зеленский ни о чем не договорились

Никаких новых договоренностей между Зеленским и Трампом не появилось, так как договариваться им попросту не о чем, потому что Вашингтон не может дать Киеву больше, чем уже дает. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

Заметьте, как давно не слышно о каких-либо взносах в программу PURL для закупок оружия в интересах Украины. Материальные запасы Пентагона действительно истощены, европейская оборонка дать необходимый объем пока не способна Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Как пояснил Дубинский, из-за этого Трампу и Зеленскому остается лишь говорить уже известные вещи — о совместном производстве, обмене технологиями и дронах, однако, отметил он, в вооруженных конфликтах ситуацию на поле боя зачастую решает пехота, а с ней у Киева серьезная проблема, и Трамп в ее решении помочь не может.

Украинское издание «Страна» отмечало, что Трамп надеялся добиться компромиссов со стороны Украины и Евросоюза и для этого пообещал передать Киеву лицензию на производство ракет для Patriot. Журналисты также указали, что перелома в отношении Трампа к Зеленскому не произошло, несмотря на то что западные СМИ активно писали об этом.

