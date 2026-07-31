Трамп ответил на вопрос о нежелании Зеленского идти на уступки

Трамп: Никто не хочет идти на уступки, но Зеленскому придется это сделать

Никому не хочется идти на уступки в вопросе конфликта на Украине, но это придется сделать. Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского идти на компромисс в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.

«Никто не хочет идти на уступки, но им обоим (Украине и России — прим. «Ленты.ру») придется пойти на какие-то уступки, чтобы заключить сделку [об урегулировании конфликта]», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, президент России Владимир Путин и Зеленский хотят заключить сделку.

27 июля Путин заявил, что Россия добьется целей специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Москва готова идти на компромиссы, которые обсуждались российской и американской делегациями на саммите в Анкоридже.