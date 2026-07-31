Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:02, 31 июля 2026 (обновлено: 20:07, 31 июля 2026)Мир

Трамп ответил на вопрос о нежелании Зеленского идти на уступки

Трамп: Никто не хочет идти на уступки, но Зеленскому придется это сделать
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Никому не хочется идти на уступки в вопросе конфликта на Украине, но это придется сделать. Так президент США Дональд Трамп ответил на вопрос о нежелании украинского лидера Владимира Зеленского идти на компромисс в ходе заседания кабинета министров, трансляцию вел Белый дом на своем YouTube-канале.

«Никто не хочет идти на уступки, но им обоим (Украине и России — прим. «Ленты.ру») придется пойти на какие-то уступки, чтобы заключить сделку [об урегулировании конфликта]», — заявил американский лидер.

По мнению Трампа, президент России Владимир Путин и Зеленский хотят заключить сделку.

27 июля Путин заявил, что Россия добьется целей специальной военной операции (СВО). Он также подчеркнул, что Москва готова идти на компромиссы, которые обсуждались российской и американской делегациями на саммите в Анкоридже.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Ким сделала заявление на фоне атак на склады Wildberries
    Жильцов дома в Подмосковье оставили без крыши в дожди
    Смерч с градом размером с куриное яйцо обрушился на российский регион
    Дочь Бони упрекнула мать во многомиллионных тратах в Дубае
    Рыбаки эвакуировали туристов с охваченного огнем острова Европы и попали на видео
    Россияне полюбили дешевые телевизоры
    Нарколог назвала способы распознать алкогольную зависимость
    Ким ответила на обвинения в продаже товаров военного назначения на Wildberries
    Стало известно о ходе рассмотрения иска Украины из-за допуска россиян
    Испания раскрыла число вернувшихся в Марокко мигрантов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok