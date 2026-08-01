Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:53, 1 августа 2026 (обновлено: 01:57, 1 августа 2026)Интернет и СМИ

Раскрыты подробности о новых ударах США по Ирану

WSJ: Новые удары США по Ирану начнутся в выходные и продлятся несколько дней
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Предполагается, что новые удары США по Ирану могут начаться в выходные и продлиться несколько дней. Информаторы WSJ утверждают, что Трамп не раз жаловался своему окружению, что подписанный с Ираном меморандум о взаимопонимании не имеет смысла.

В публикации подчеркивается, что Иран не доверяет США, а угрозы Трампа об использовании военной силы только подрывают дипломатическое урегулирование кризиса.

Ранее Трамп высказался о сроках завершения войны с Ираном. «Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце [войны с Ираном] и говорят, что это слишком долго. <...> Это политика и это ужасно», — указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Без лицензий на производство Patriot и новых ракет, но с уступками Киева. Что сказал Трамп о конфликте на Украине
    Захарова выступила с предупреждением к западным странам
    В храме Василия Блаженного произошел пожар
    Прибыль «Самолета» рухнула на 87 процентов
    В Иране пригрозили США и Израилю ответом на возможную атаку
    ВС России ударили по оборонному заводу в Киеве
    Слуцкий высказался о миграционном кризисе в Сеуте
    Паспорта с портретом Трампа заинтересовали американцев
    В Британии заявили о планах Зеленского устроить провокацию
    В Киеве на фоне ракетной атаки произошли взрывы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok