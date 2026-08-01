Раскрыты подробности о новых ударах США по Ирану

WSJ: Новые удары США по Ирану начнутся в выходные и продлятся несколько дней

Президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран. Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Предполагается, что новые удары США по Ирану могут начаться в выходные и продлиться несколько дней. Информаторы WSJ утверждают, что Трамп не раз жаловался своему окружению, что подписанный с Ираном меморандум о взаимопонимании не имеет смысла.

В публикации подчеркивается, что Иран не доверяет США, а угрозы Трампа об использовании военной силы только подрывают дипломатическое урегулирование кризиса.

Ранее Трамп высказался о сроках завершения войны с Ираном. «Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце [войны с Ираном] и говорят, что это слишком долго. <...> Это политика и это ужасно», — указал он.