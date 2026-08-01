Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 1 августа 2026 (обновлено: 01:05, 1 августа 2026)Мир

Трамп высказался о сроках завершения войны с Ираном

Трамп затруднился назвать сроки окончания войны против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Стиву Груберу попытался ответить на вопрос о сроках завершения конфликта с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп затруднился назвать сроки окончания войны против Ирана и подчеркнул, что его критикуют те же люди, которые принимали решения во время войны во Вьетнаме.

«Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце [войны с Ираном] и говорят, что это слишком долго. Жалуются те же люди, что держали нас во Вьетнаме 21 год. Это политика и это ужасно», — указал он.

Ранее Трамп оценил шанс заключения сделки между США и Ираном. Он выразил уверенность в том, что документ будет подписан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Удары по нам — это удары по сотням миллионов людей». Ким сделала новое заявление после атак на склады Wildberries
    Трамп высказался о сроках завершения войны с Ираном
    Москвичка случайно постирала котенка в машинке
    Работающим пенсионерам рассказали о повышении пенсий
    Раскрыто число сбитых над Россией беспилотников за месяц
    Раскрыта причина пожара на заводе в Татарстане
    Россиянам напомнили об увеличении накопительной пенсии с 1 августа
    В Москве и Подмосковье запретили майнинг криптовалют
    Российские военные создают в зоне СВО подземные города
    Трамп заявил о желании стать следующим президентом США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok