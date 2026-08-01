Трамп высказался о сроках завершения войны с Ираном

Трамп затруднился назвать сроки окончания войны против Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью американскому журналисту Стиву Груберу попытался ответить на вопрос о сроках завершения конфликта с Ираном. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп затруднился назвать сроки окончания войны против Ирана и подчеркнул, что его критикуют те же люди, которые принимали решения во время войны во Вьетнаме.

«Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце [войны с Ираном] и говорят, что это слишком долго. Жалуются те же люди, что держали нас во Вьетнаме 21 год. Это политика и это ужасно», — указал он.

Ранее Трамп оценил шанс заключения сделки между США и Ираном. Он выразил уверенность в том, что документ будет подписан.