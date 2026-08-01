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02:29, 1 августа 2026Россия

Слуцкий высказался о миграционном кризисе в Сеуте

Слуцкий назвал миграционный кризис в Сеуте последствием неоколониальной политики ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Миграционный кризис в Сеуте стал последствием ошибок неоколониальной политики Европейского союза, заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, об этом пишет ТАСС.

По его словам, кризис был спровоцирован не только приговором Верховного суда Испании. «Но и многолетними кампаниями под флагом установления западной гегемонии — в Ираке, Ливии, Сирии», — высказался он.

Политик добавил, что Европа сохраняет единство только за счет русофобии.

Ранее испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки оказался в центре крупнейшего миграционного кризиса с 2021 года. Тысячи выходцев из Марокко и других стран прорвались через сухопутную границу, обогнули береговые заграждения вплавь и вышли на пляжи города. По данным МВД Испании, за последние сутки из Марокко в автономный город Сеута незаконно проникли около 49 тысяч мигрантов.

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