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02:35, 1 августа 2026Мир

В Иране пригрозили США и Израилю ответом на возможную атаку

Tasnim: Иран подготовил масштабный ответ на возможную атаку США и Израиля
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Central Command / Handout via Reuters

Иран подготовил масштабный план ответа на возможную атаку со стороны США и Израиля. Об этом иранскому агентству Tasnim сообщил высокопоставленный источник в сфере безопасности.

Собеседник агентства отметил, что Тегеран считает заявления американских СМИ о возможных атаках на иранскую инфраструктуру «проявлением безумия».

«Мы подготовили масштабный план реагирования, который включает в себя критически важные объекты инфраструктуры Израиля и энергетическую инфраструктуру США в регионе», — сказал он. Представитель силовых структур подчеркнул, что войска Ирана уже показали свою решимость для проведения таких операций.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источники сообщил, что Израиль и США запланировали масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Исламской Республики. Позже газета The Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп распорядился провести новую атаку на Иран.

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