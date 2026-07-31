Депутат Рады рассказал о договоренностях Трампа и Зеленского

Депутат Рады Дубинский: Трамп и Зеленский ни о чем не договорились

Никаких новых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским не появилось, так как договариваться им попросту не о чем, потому что Вашингтон не может дать Киеву больше, чем уже дает. С такой точкой зрения выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.

«Заметьте, как давно не слышно о каких-либо взносах в программу PURL для закупок оружия в интересах Украины. Материальные запасы Пентагона действительно истощены, европейская оборонка дать необходимый объем пока не способна», — написал политик.

Как пояснил Дубинский, из-за этого Трампу и Зеленскому остается лишь говорить уже известные вещи — о совместном производстве, обмене технологиями и дронах, однако, отметил он, в вооруженных конфликтах ситуацию на поле боя зачастую решает пехота, а с ней у Киева серьезная проблема, и Трамп в ее решении помочь не может.

В связи с этим депутат предположил, что в ближайшее время Зеленский снизит мобилизационный возраст и отменит бронь некоторым категориям граждан. Он допустил, что именно это и обсуждалось с Трампом.

Ранее стало известно, что Трамп отказал Зеленскому в передаче 300 ракет Patriot к зиме.