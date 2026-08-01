Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве

ТАСС: Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве

Возгорание произошло в храме Василия Блаженного в Москве, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели», — отметил собеседник агентства.

Площадь возгорания составила десять квадратных метров, в настоящее время оно уже локализовано. Причины происшествия не уточняются.

По информации Telegram-канала Mash, на Красную площадь приехало 15 пожарных машин. Спасатели зашли внутрь, над куполами здания виден белый дым.

Ранее сообщалось, что в Татарстане начался пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим».