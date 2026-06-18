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08:39, 18 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт мотив расправы педофилом над девятилетним Пашей

СК: Обвиняемый в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге боялся, что тот расскажет о насилии
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Петр Жилкин, обвиняемый в расправе над девятилетним Пашей Т. из Санкт-Петербурга, боялся, что ребенок расскажет о насилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по городу Юрия Яшкова.

Он отметил, что Жилкин выдвинул версию, будто расправился с ребенком, потому что тот его шантажировал, однако это ничем не подкрепилось. По данным Яшкова, мальчик стал жертвой сексуального насилия со стороны Жилкина — мужчина думал, что ребенок был беспризорником и его не будут искать. Однако поиски начались сразу.

Паша Т. пропал 30 января. Позднее выяснилось, что он сел в автомобиль к мужчине и перестал выходить на связь. Правоохранителям удалось установить владельца автомобиля. Им оказался Жилкин, которого задержали в Псковской области. Мужчина признался в преступлении и указал место, где спрятал тело. При обыске у Жилкина обнаружили большое количество порнографических материалов с участием детей. Ранее семья мальчика прокомментировала заявление Жилкина о том, что он хочет искупить вину кровью.

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