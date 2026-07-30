Мирошник: История с Федоровым показала, как легко его спонсоры могут устроить протест

Ситуация с митингами, которые вспыхнули на Украине после отставки главы Минобороны страны Михаила Федорова, показала, как легко стоящие за бывшим министром круги могут организовать в государстве гражданский протест. На это в интервью ТАСС указал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник.

«Они продемонстрировали свою способность влиять на украинскую власть. Вдруг откуда ни возьмись, да? (...) Люди, которые вчера еще понятия не имели, кто такой Федоров и каким образом какую там стратегию он продвигает, вдруг тут же сказали: "Все, жизни нет, нужен только Федоров! Если Федорова не будет, то все, Украине конец!"» — заявил дипломат.

Мирошник обратил внимание, что «зажигание» способно происходить в считанные часы, и за этими «зажиганиями» стоят «вполне понятные, конкретные люди, которые играют на этом поле».

Ранее Михаил Федоров допустил свое возвращение, но отказался занимать «декоративную должность». Он отметил, что «двери еще не закрыты», поскольку финального разговора с Владимиром Зеленским пока не было.